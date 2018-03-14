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Китай продолжает закупать алтайское мороженное сотнями тонн — в 2017 году специалисты регионального управления Россельхознадзора проконтролировали и оформили 33 партии холодного лакомства, предназначенного для экспорт в КНР.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о 308,757 тонны мороженного для Поднебесной и 11,98 тонны мороженного для Монголии.

"Каждая партия товара перед отправкой досмотрена инспекторами отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте, проверены сопроводительные документы и оформлены ветеринарные сертификаты формы 5d. Нарушения ветеринарного законодательства не выявлены. Продукция прошла лабораторный контроль, признана безопасной и соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера", — подчеркивают в Россельхознадзоре.

Отметим, что экспорт осуществляет ОАО "ТД Русский холод".

С начала же текущего года в Китай было экспортировано шесть партий (72,12 тонны), а в Монголию одна партия (2,14 тонны) мороженного.