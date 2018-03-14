Фото: skyscrapercity.com, Google Maps, 2gis.ru, duma-barnaul.ru

В начале марта жители Барнаула обратили внимание на то, что здание по проспекту Красноармейскому, 104 "а" (раньше здесь располагался комитет по образованию администрации Железнодорожного района) обнесено забором. Судя по паспорту объекта, размещенному здесь же, предполагается реконструкция объекта.

Заказчиком работ выступает Вадим Гражданкин, прорабом указан Андрей Журавлев. Впрочем, судя по эскизу, правильнее было бы назвать предстоящие работы строительством нового объекта. На рендере показано одноэтажное здание в бело-зеленой цветовой гамме с вывеской "Грин-сити". Надо сказать, что оно не слишком вписывается в существующий ландшафт, в частности довольно явно контрастируя с двумя соседними зданиями. Кстати, в одном из них находится администрация Железнодорожного района.

На все работы отводится полгода, они должны быть закончены к сентябрю 2018 года. Разрешение на строительство выдано городским комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула еще 25 января.

Любопытна история этого здания. В августе 2015 года тогда еще депутат Барнаульской гордумы Вадим Гражданкин стал победителем аукциона, выкупив на торгах бывшее здание отдела образования по Железнодорожному району, а также землю под ним. Торги проводил городской комитет по управлению муниципальной собственностью. Лот включал в себя административное здание общей площадью 410,6 кв. м и земельный участок (541 кв. м). Стартовая цена составляла 6,99 млн рублей (в том числе стоимость земельного участка 2,77 млн рублей), шаг аукциона равнялся 200 тысячам рублей. В итоге лот по начальной цене отошел Вадиму Гражданкину.

В числе движимого имущества народному избраннику также достались охранная (23 110 рублей) и пожарная (12 325 рублей) сигнализации, преобразователь расхода горячей воды (11 043 рубля) и теплосчетчик (43 522 рубля).

Интересно, что судя по данным ЕГРЮЛ, Вадим Гражданкин в момент совершения сделки являлся директором, а также соучредителем барнаульского ООО "XXI век", зарегистрированного 25 января 2007 года по адресу: улица Брестская, 12 — 74. Юрлицо прекратило свою деятельность в марте 2016 года. Уставной капитал фирмы составлял 15 тысяч рублей, который равномерно поделен между тремя лицами. Помимо депутата БГД, в числе таковых значатся Ольга Гражданкина и экс-депутат Алтайского Заксобрания Юрий Гальченко. Основной профиль "XXI века" — подготовка к продаже, а также покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Вадим Гражданкин родился 14 октября 1969 года. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет (1996), РАНХиГС (2012), специалист по ведению профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук. В состав Барнаульской гордумы избран в 2012 году по округу № 14 мунсписка кандидатов "Единой России". Являлся зампредседателя комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике БГД.