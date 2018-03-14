Среда, 14 Март, 15:35

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 70,16
509148
-3°
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018Великий Пост-2018
Новости

Реконструкция или стройка: в центре Барнаула районо превратят в "Грин-сити"

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Здание находится на проспекте Красноармейском в нескольких метрах от администрации Железнодорожного района

Фото: skyscrapercity.com, Google Maps, 2gis.ru, duma-barnaul.ru

В начале марта жители Барнаула обратили внимание на то, что здание по проспекту Красноармейскому, 104 "а" (раньше здесь располагался комитет по образованию администрации Железнодорожного района) обнесено забором. Судя по паспорту объекта, размещенному здесь же, предполагается реконструкция объекта.

Заказчиком работ выступает Вадим Гражданкин, прорабом указан Андрей Журавлев. Впрочем, судя по эскизу, правильнее было бы назвать предстоящие работы строительством нового объекта. На рендере показано одноэтажное здание в бело-зеленой цветовой гамме с вывеской "Грин-сити". Надо сказать, что оно не слишком вписывается в существующий ландшафт, в частности довольно явно контрастируя с двумя соседними зданиями. Кстати, в одном из них находится администрация Железнодорожного района.

На все работы отводится полгода, они должны быть закончены к сентябрю 2018 года. Разрешение на строительство выдано городским комитетом по строительству, архитектуре и развитию Барнаула еще 25 января.

Любопытна история этого здания. В августе 2015 года тогда еще депутат Барнаульской гордумы Вадим Гражданкин стал победителем аукциона, выкупив на торгах бывшее здание отдела образования по Железнодорожному району, а также землю под ним. Торги проводил городской комитет по управлению муниципальной собственностью. Лот включал в себя административное здание общей площадью 410,6 кв. м и земельный участок (541 кв. м). Стартовая цена составляла 6,99 млн рублей (в том числе стоимость земельного участка 2,77 млн рублей), шаг аукциона равнялся 200 тысячам рублей. В итоге лот по начальной цене отошел Вадиму Гражданкину.

В числе движимого имущества народному избраннику также достались охранная (23 110 рублей) и пожарная (12 325 рублей) сигнализации, преобразователь расхода горячей воды (11 043 рубля) и теплосчетчик (43 522 рубля).

Интересно, что судя по данным ЕГРЮЛ, Вадим Гражданкин в момент совершения сделки являлся директором, а также соучредителем барнаульского ООО "XXI век", зарегистрированного 25 января 2007 года по адресу: улица Брестская, 12 — 74. Юрлицо прекратило свою деятельность в марте 2016 года. Уставной капитал фирмы составлял 15 тысяч рублей, который равномерно поделен между тремя лицами. Помимо депутата БГД, в числе таковых значатся Ольга Гражданкина и экс-депутат Алтайского Заксобрания Юрий Гальченко. Основной профиль "XXI века" — подготовка к продаже, а также покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Вадим Гражданкин родился 14 октября 1969 года. Окончил Барнаульский государственный педагогический университет (1996), РАНХиГС (2012), специалист по ведению профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук. В состав Барнаульской гордумы избран в 2012 году по округу № 14 мунсписка кандидатов "Единой России". Являлся зампредседателя комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике БГД.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

14.03.2018 12:36
- гость -

Когда уже закончится этот беспредел с продажей муниципальной собственности в частные руки????

0  0
14.03.2018 12:54
222

А в какие руки ее продавать????

0  0
14.03.2018 12:57
- гость -

Когда собственность закончится. Но на век этих чинуш хватит

0  0
14.03.2018 13:06
Геноцид Эклеров

14.03.2018 12:36
- гость -
а тут то чё не так?
Комитет съехал.
старое здание осталось. куда его девать? приспосабливать под нужды других муниципальных служб? дорого, да и бессмысленно, они там уже все в новые здания, по ходу, заехали.
вот и продали.
новый собственник хочет на вложенном заработать, вот и реконструирует.
чё не так?

0  0
14.03.2018 13:51
- гость -

14.03.2018 13:06
Геноцид Эклеров

Ну кому-то тоже хотелось.

0  0
14.03.2018 13:53
- гость -

Гражданкин (едро) и Гальченко (лдпр) партнёры. Суть российской политсистемы.

0  0
14.03.2018 14:11
- гость -

Юра и к Анатольевне раньше часто по вечерам захаживал.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
15:22
Ученые выявили источник высокого интеллекта у детей 0
15:11
Бийского пенсионера обвиняют в убийстве жены с помощью трости 1
15:04
Правоохранители разберутся в законности продажи волчицы в Барнауле 4
15:02
105 тысяч жителей Алтайского края станут присяжными заседателями к 1 июня 0
14:50
Раскаивающийся хулиган поразил полицейских своим монологом 0
14:41
Наблюдатели штаба Путина будут работать 18 марта на всех участках Алтая 4
14:33
Нуждающийся в медпомощи бийчанин пропал без вести 0
14:22
Барнаульцу грозит до четырех лет тюрьмы за грабеж на остановке 0
14:12
Бийчанку осудили на полтора года колонии за убийство новорожденного ребенка 2
14:04
"Союзнические" молоко и сгущенку не дали ввезти в Алтайский край 1
13:51
История видеомагнитофона в фотографиях 1
13:34
Большинство барнаульцев ищут новую работу тайно от начальства 6
13:24
Первому кванторианцу приготовиться: в Барнауле открыли детский технопарк 2
13:12
Персидский леопард и пума: незаконную перевозку животных пресекли на Алтае 0
13:04
Туман из вредных примесей накрыл Новосибирск утром 14 марта 0
12:51
Кто такой физик Стивен Хокинг, чем он болел и чем знаменит 1
12:40
Жителя Горного Алтая зарезали во время застолья по случаю рождения сына 1
12:32
Реконструкция или стройка: в центре Барнаула районо превратят в "Грин-сити" 7
12:30
"Ползуновский бал" прошел в АлтГТУ 13 марта 2
12:21
СМИ: тесты первого беспилотного такси проводятся в Новой Зеландии 0
12:13
Алтайский холод в Поднебесной: край отправил в Китай сотни тонн мороженного 1
12:04
Стали известны подробности смерти Стивена Хокинга 0
11:51
Что случилось с продажами билетов на чемпионат мира по футболу-2018 в России 4
11:40
Языческий Новый год: почему отмечали в марте и какие традиции соблюдали 2
11:31
Я понятия не имею, какой у меня IQ: лучшие фразы гения Стивена Хокинга 3
11:22
Ученые: супервулканы не смогут уничтожить человечество 1
11:13
Музей "Как-так?" приглашает на весенние научные шоу для детей и взрослых 0
11:11
Умер легендарный британский физик Стивен Хокинг 4
11:02
Центральный рынок в Барнауле "оброс" лесами 2
11:00
Чем занять ребенка?
Amic.ru рассказывает, в какие кружки и секции отдать своего ребенка
10:57
Пенсионер попал под трамвай в Бийске 1
10:49
Опрос: 85% украинцев недовольны своей зарплатой 5
10:32
Пользователи Telegram подали коллективный иск к ФСБ 28
10:21
Идем на рекорд: цены на бензин в Алтайском крае не растут уже два месяца 13
10:17
"Евровидение-2018": где пройдет и с какой песней выступит Юлия Самойлова 0
10:12
Загадочный гений: семь интересных фактов об Эйнштейне ко дню его рождения 7
10:07
Новый сезон региональной лиги "КВН Алтай" стартует 24 марта в Барнауле 0
10:00
Мастер-класс магии преображения стен прошел в ТЦ "Аксиома" 0
09:50
Отток капитала из РФ с начала 2018 года увеличился вдвое 11
09:40
В ТРЦ Пионер отметили 8 Марта: музыка, подарки, мастер-классы 0
09:33
Водитель сбил парня на "зебре" в Барнауле и скрылся с места аварии 1
09:22
Житель Камня-на-Оби сорвался со второго этажа, спасаясь от пожара 4
09:13
В Барнауле задержали мужчин, пытавшихся взломать банкомат в Калининграде 0
09:03
Без особых сенсаций: как проходит президентская кампания в Алтайском крае 1
09:00
Победа близко: финальные матчи "Лиги.БРО" пройдут 17 марта 2
09:00
Конкурс "Лучший шиномонтаж" провели в Бийске 3
08:51
Премьер Великобритании потребовала от России объяснить отравление Скрипаля 34
08:43
Барнаульцев утром 14 марта ждут шестибалльные пробки 0
08:24
Дамбу у села Чарышское построит ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей 7
08:16
Недостроенная лестница в Барнауле начала "притягивать" горожан раньше срока 0
08:03
Экспериментальный новосибирский театр приедет на гастроли в Барнаул 0
07:50
Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2018 году? 16
07:42
Группа "Кипелов" представит в Барнауле свой новый альбом "Звезды и кресты" 1
07:34
Не надо так: мифы о фитнесе, которые не имеют ничего общего с правдой 1
07:21
Просьба о помощи: чтобы двое мальчиков могли каждый день возвращаться домой 40
07:12
Справочник по выборам президента России 18 марта от Amic.ru 5
07:03
Дом с зимним садом и соснами на участке продают в Барнауле за 18 млн рублей 2
06:51
Когда станут известны итоги выборов президента России 5
06:40
Две барнаульские аллеи могут получить новый облик после 18 марта 0
06:32
Кто может стать президентом России 25
06:23
Барнаульцы готовы переезжать в другие города из-за низкой зарплаты 10
06:14
Из мороза под -30 в оттепель до +1: о погоде в Алтайском крае 14 марта 0
06:01
"Объявление для прокуратуры": Сергей Писарев о продаже волчицы в Барнауле 11
05:48
Президент назвал коррупцию бедой многих регионов России 14
04:32
ЦИК России не получил настоящих жалоб на избирательную систему 1
03:48
Полицейским и военным вскоре проиндексируют пособия 1
02:25
Украина отказалась от всех соревнований на территории России 1
01:35
Британские ученые раскрыли секрет вечной молодости 0
00:30
Новосибирские ученые создали уникальный медицинский материал 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.