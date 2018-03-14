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Уголовное дело об убийстве возбуждено в Горном Алтае после обнаружения тела 35-летнего мужчины в селе Шашикман Онгудайского района, сообщили в республиканском управлении СКР.

Следователи вместе с полицией установили, что в ночь на 13 марта по случаю рождения ребенка потерпевший распивал спиртные напитки в компании друзей.

"Изрядно выпив, между одним из гостей и хозяином дома произошла ссора, переросшая в обоюдную драку, в ходе которой подозреваемый взял со стола кухонный нож и нанес им не менее 12 ударов по телу потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", — уточняют в ведомстве.

Также в СКР добавляют, что в декабре 2017 года подозреваемый стал очевидцем убийства, когда в его квартире при аналогичных обстоятельствах был убит знакомый.

В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.



