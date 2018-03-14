Волонтеры-наблюдатели и члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса от штаба кандидата в президенты Владимира Путина будут работать в день выборов, 18 марта, на всех избирательных участках Алтайского края.

"Наши представители будут работать 18 марта на всех избирательных участках края. Они будут следить, чтобы выборы были прозрачными, чтобы все процедуры соблюдались до мелочей, чтобы волеизъявление не было нарушено", — сообщил заместитель председателя штаба Владимира Путина в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Он подчеркнул, что обеспечение законности выборов — одна из важнейших задач для штаба в день голосования. В Алтайском крае, кстати, 18 марта будет работать 1831 участок для голосования.

В штабе сообщили, что 13 марта там прошло финальное обучающее мероприятие, завершающее этап подготовки к наблюдению за выборами.

Волонтерам объяснили, на что обращать внимание на участках, как проходит день выборов, как фиксировать нарушения. Многие из них — молодые люди.

"В день выборов я, как и другие наблюдатели, буду следить за законностью голосования. Чтобы члены комиссии не заходили с избирателями в кабинку, чтобы вокруг урны для голосования не было подозрительной активности, чтобы подсчет голосов велся открыто. Только контролируя легитимность выборов 18 марта, мы можем быть уверены в результате", — цитирует волонтера-наблюдателя Дарью Шипулину штаб кандидата.

Напомним, что в день выборов, 18 марта, на участках имеют право работать наблюдатели и от кандидатов, и от партий, выдвинувших кандидатов. Пока не известно, сколько наблюдателей выдвинут остальные. Но традиционно почти от всех политических сил в день выборов за ходом голосования следит как минимум один наблюдатель на участке.

Кроме самовыдвиженца Владимира Путина за этот пост будут бороться Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").