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Едкий смог накрыл отдельные территории Новосибирска утром в среду, 14 марта. Из-за густого тумана не только серо и сыро, но и тяжело дышать, пишет портал "НГС.Новости".

Издание отмечает ,что в городе уже вторые сутки действует режим "черного неба", который был введен после пожара на складе автошин.

Подчеркивается, что туман опустился на город локально. Так, в районе площади Карла Маркса и на Красном проспекте возле метро "Гагаринская" ярко светит солнце. Но при этом улица Большевистская в Октябрьском районе окутана туманом. Видимость на дороге низкая.

"14 марта в Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Предприятиям рекомендовано ввести режим №1 с 15 ч. 13 марта до 18 ч. 14 марта 2018 г.", — цитирует агентство предупреждение МЧС.

Уточняется, что режим "черного неба" ввели в Новосибирске с 15:00 понедельника, 12 марта, из-за пожара на улице Шорной. Накануне, 13 марта, его продлили до вечера среды.

Пожар на складе шин произошел рано утром, в 6:25. Пожарные боролись с огнем около шести часов. К 12:00 открытое горение ликвидировали. Полностью пожар был потушен в 21:50.