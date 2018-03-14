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Специалисты Россельхознадзора пресекли в Алтайском крае незаконную перевозку живых экзотических животных, которых гражданин РФ намеревался продать в Казахстане.

"Установлено, что гражданин Российской Федерации перевозил для реализации цирковых животных и птиц (28 голов – леопард персидский; собаки: немецкий шпиц, среднеазиатская овчарка, шотландский волкодав; попугаи Ара; пума; питон; удав Императорский; носухи; индийские павлины) из города Искитим Новосибирской области в Республику Казахстан по ветеринарному сертификату Таможенного союза формы №1", — уточняют в ведомстве.

При этом сведения о гражданине, перевозившем зверей, отсутствуют в соответствующих реестрах.

В итоге всех животных передали под контроль Алтайской таможне.