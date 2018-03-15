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"Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс "Джаз" в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Стильный современный 16-этажный дом расположится на улице Молодежной, напротив ТРЦ "Галактика"

12 марта инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" представила своим партнерам новый проект – жилой комплекс "ДЖАЗ". Его застройщик презентует как "мелодию, которая складывается из правильных звуков": подземный паркинг, охраняемая территория с видеонаблюдением, спортивные и игровые комплексы, места для хранения колясок и велосипедов и скоростные лифты. В общем, все, что нужно для комфортной жизни.

Сам дом будет состоять из трех блок-секций, 326 квартир, от студий и однокомнатных до трехкомнатных, с современными и удобными планировками.

Каркас дома будет монолитный, а внешние стены выполнят из кирпича и облицуют керамогранитными плитами. Наружные стены также утеплят теплоизоляционными плитами и смонтируют на них вентилируемые фасады. Архитектурные, инженерные и дизайнерские решения можно оценить на видео:  

ЖК "ДЖАЗ" планируют сдать в 4 квартале 2020 года. Это будет первый дом в обновленном квартале, ограниченном улицами Челюскинцев, Молодежной, Ядринцева и проспектом Строителей.

Директор проектной компании "Архигрупп" Андей Суртаев рассказал, что сейчас на согласовании в администрации находится проект планировки квартала. Он предусматривает, что здесь построят школу и два детских сада. Суртаев заверил, что квартал не будет перегружен жильем. Напротив, в нем будет просторно.

Банки-партнеры ИСК "Алгоритм" готовы предоставить ипотеку со ставкой 6% годовых. Предложение действует для семей с двумя и более детьми. Кроме того, на льготную ипотеку могут рассчитывать врачи, военные и молодые семьи.

"ИСК "Алгоритм" — это волшебники, потому что для многих семей Алтайского края собственная жилплощадь — одна из главных целей в жизни, а благодаря компании и ее стройкам мы эти мечты в интересном и плотном тандеме воплощаем в реальность", — говорит заместитель управляющего операционным офисом №5440 барнаульского филиала банка ВТБ Андрей Белоусов.

Также на презентации ЖК "ДЖАЗ" выступили и другие партнеры "Алгоритма". Отмечалось, что при строительстве дома будут использовать инновационный силикатный кирпич фирмы "Стройберг". Его изготавливают с помощью современных немецких прессов. Он прочный, плотный, не впитывает влагу, обладает низкой теплопроводностью и обеспечивает высокую несущую способность. А навесная фасадная система ZIAZ обеспечит дому качественную тепло-и шумоизоляцию здания и будет безопасной, так как сделана из полностью негорючих материалов.

Как отметил руководитель компании "Венталь" Александр Зайцев, в каждой квартире новостройки будут панорамные балконы или лоджии. Компания установит энергосберегающие стекла. Это позволит сделать на балконе/лоджии помещение для отдыха или работы. Вся фурнитура будет премиального уровня. В целом "шум с улицы точно не помещает жильцам наслаждаться даже самым нежным джазом".

"2017 год для нашей компании был очень продуктивным. Мы многое сделали, чтобы укрепить позиции на рынке, в частности заложили новые стройплощадки. Также мы во второй раз получили золотой знак отличия "Надежный застройщик России". Это свидетельство того, что мы соответствуем федеральному законодательству. Также мы получили от комитета по строительству и архитектуры Госдумы награду за значительный вклад в отрасль", — отмечает директор ИСК "Алгоритм" Ксения Белоусова.

Подробную информацию о ЖК "ДЖАЗ" можно получить в отделе продаж ИСК "Алгоритм" по телефону: 8 (3852) 72-00-82 
по адресам: пр. Социалистический, 54; ул. Балтийская, 103, оф. 4
или на сайте www.alg22.ru

Подробную информацию о застройщике, о ЖК "ДЖАЗ" и других проектах компании, а также проектные декларации можно посмотреть на сайте ИСК "Алгоритм" alg22.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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