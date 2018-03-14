Фото: yarreg.ru
Более двух третей жителей столицы Алтайского края ищут новую работу, не увольняясь со старой. Об этом сообщают аналитики портала Зарплата.ру.
Подчеркивается, что при этом половина сотрудников не рассказывает о планах сменить работу коллегам и начальству.
Специалисты отмечают, что это связано с тем, что трудоустроенные соискатели боятся быть уволенными раньше срока, не хотят остаться без выплат, а также желают сохранить хорошие отношения с коллегами.
Около половины (47%) жителей Барнаула ищут новую вакансию прямо на рабочем месте, 54% респондентов не стесняются переписываться и говорить с новым работодателем, не отходя от стола.
Каждый пятый выходит в переговорную, 15% — на улицу или в коридор, 11% — в столовую или курилку.
Также сообщается, что 60% соискателей пользуются на портале функцией скрытия резюме от конкретного работодателя, 30% не боятся быть уличенными в поиске работы, а 10% вообще не знают о подобной функции.
Комментарии
Статья явно про слесарей, токарей и сварщиков, а не про бесполезный офисный планктон.
Зарплата.ру давно уже скатился в унылые фекалии. Даже не могут генерировать фэйковые вакансии. Раньше хоть была надежда, что можно найти работу, а теперь вообще тишина.
как и новую бабу втайне от старой
Вот бы еще прятаться! Искать лучшее - основа мотивации человека.
14.03.2018 13:45
- гость -
Статья явно про слесарей, токарей и сварщиков, а не про бесполезный офисный планктон.
О! Слесарям уже инет подключили?
Большинство работодателей в тайне , подискивают новых работников