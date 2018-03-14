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Более двух третей жителей столицы Алтайского края ищут новую работу, не увольняясь со старой. Об этом сообщают аналитики портала Зарплата.ру.

Подчеркивается, что при этом половина сотрудников не рассказывает о планах сменить работу коллегам и начальству.

Специалисты отмечают, что это связано с тем, что трудоустроенные соискатели боятся быть уволенными раньше срока, не хотят остаться без выплат, а также желают сохранить хорошие отношения с коллегами.

Около половины (47%) жителей Барнаула ищут новую вакансию прямо на рабочем месте, 54% респондентов не стесняются переписываться и говорить с новым работодателем, не отходя от стола.

Каждый пятый выходит в переговорную, 15% — на улицу или в коридор, 11% — в столовую или курилку.

Также сообщается, что 60% соискателей пользуются на портале функцией скрытия резюме от конкретного работодателя, 30% не боятся быть уличенными в поиске работы, а 10% вообще не знают о подобной функции.