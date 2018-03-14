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Суд приговорил жительницу Бийска к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении за убийство своего новорожденного ребенка.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказалась 29-летняя бийчанка. Преступление ею было совершено в октябре прошлого года.

"Следствием и судом установлено, что женщина, не желая предавать огласке факт своей беременности и начала родов, скрыла это от родственников и не поставила в известность медицинских работников. С 4 по 5 октября 2017 года, находясь у себя в квартире, она самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребенка, после чего предприняла меры к его убийству", — отмечают в СКР.

В ведомстве добавляют, что ребенок умер в результате механической асфиксии.

Тело новорожденного обнаружили утром 5 октября на территории многоэтажного жилого дома на улице Петра Мерлина, где проживала женщина.

Во время следствия бийчанка признала свою вину. К тому моменту она уже имела на воспитании двух малолетних детей.