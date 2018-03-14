Фото: openpolice.ru

Полицейские Барнаула задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Алтайского края.

По предварительным данным, инцидент произошел в начале февраля 2018 года. Подозреваемый на остановке общественного транспорта похитил у молодой женщины кошелек, в котором были банковские карты и 1 тысяча рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Подчеркивается, что подозреваемый уже был ранее судим.

Сейчас по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье составляет до четырех лет тюрьмы.