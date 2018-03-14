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105 тысяч жителей Алтайского края станут присяжными заседателями к 1 июня

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Выбрать суд с участием присяжных заседателей может подсудимый, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления

Фото: businessfm.spb.ru

В Алтайском крае завершилось формирование списков кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2022 годы. Всего в регионе к 1 июня в основной список будут зачислены около 85,5 тысяч человек, а в резервный — еще примерно 18 тысяч человек. Для сравнения, в соседней Новосибирской области это число в сумме составляет около 110 тысяч человек.

Предыстория вопроса

В Алтайском крае суды присяжных начали свою работу с 1994 года. При рассмотрении уголовного дела, основной задачей коллегии присяжных является решение вопроса о доказанности либо недоказанности инкриминируемых обвиняемому преступлений. В суде присяжных наиболее полно реализуется состязательность сторон, которая проявляется в четком разделении функций обвинения и защиты. Вопрос о виновности разрешается коллегией присяжных путем вынесения вердикта. Судья в соответствии с вердиктом присяжных заседателей решает вопрос о квалификации действий подсудимого, признанных доказанными, и о наказании.

Примеры из практики

Из последних дел, которые рассматривали присяжные в Алтайском крае, можно привести следующий пример. 19 февраля была поставлена точка в процессе, который продолжался несколько месяцев. Краевой суд с участием присяжных заседателей вынес приговор в отношении бийчанки, совершившей убийство двух мужчин.

Установлено, что преступление совершено еще в ноябре 2016 года. Осужденная, снимавшая квартиру в Бийске, вместе со своими знакомыми в вечернее время распивала спиртное. Во время употребления алкоголя у нее произошел конфликт с одним из присутствующих.

По ее просьбе один из мужчин на балконе квартиры избил ее обидчика, нанеся несколько ударов руками и ногами. Однако осужденная на этом не успокоилась. Пользуясь тем, что потерпевший избит, а также находится в сильной степени опьянения, она попыталась сначала его задушить, а когда это не удалось, перерезала ему горло ножом.

После этого, с помощью своих знакомых она вывезла тело потерпевшего в безлюдное место, где труп закопали в снег. Вернувшись домой, осужденная продолжила употреблять спиртное. Вскоре в ходе нового конфликта, произошедшего с одним из мужчин, который оказывал ей помощь в сокрытии тела, она зарезала и второго потерпевшего.

Осужденная хотела принять меры к сокрытию этого убийства, однако была задержана. Несмотря на то, что она отрицала в судебном заседании свою причастность к совершенным преступлениям, присяжные признали ее виновной и не заслуживающей снисхождения.

Судом при назначении наказания учтено, что ранее женщина уже была неоднократно судима за преступления, связанные с причинением телесных повреждений, и отбывала наказание в местах лишения свободы.

Суд назначил виновной по п. "а" ч. 2 ст. 105, ч.5 ст. 69 УК РФ наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 2 года. Одному из мужчин, помогавшему ей скрывать тело первого потерпевшего, которого присяжные признали заслуживающим снисхождения, назначено наказание по ст. 316 УК РФ — в виде 6 месяцев лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно с испытательным сроком 1 год.

Отбор в присяжные

После изменений в УПК РФ, в России с 1 июня 2018 года вводится институт присяжных заседателей в районных (городских) судах, в составе 6 человек. Кроме того, дела, которые сейчас рассматривают судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегия из 12 присяжных, будут рассматривать судья краевого суда и коллегия из 8 присяжных.

Кандидатов в присяжные выбирают автоматически: они берутся из списка избирателей. Есть правда и ряд ограничений. Возраст — старше 25 лет, отсутствие судимости, также в этот список не могут попасть те, кто стоит на учёте у невролога или психиатра, признан недееспособным, а также не владеет русским языком или подозревается в совершении преступлений.

Районные суды и коллегия из 6 присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого смогут рассматривать уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство с квалифицирующими признаками), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 357 (геноцид), по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Отметим, что для каждого нового дела присяжных выбирают заново. Их задача — ответить на вопросы: было ли совершено преступление, доказано ли, что подсудимый совершил преступление, виновен ли подсудимый и заслуживает ли он снисхождения. В случаях, когда мнение присяжных делится поровну, выносят оправдательный приговор. В России суд присяжных возможен только в первой инстанции и только по уголовным делам.

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По закону работа присяжных оплачивается из федерального бюджета, при этом заплатить присяжному обязаны не меньше его среднего заработка по месту основной работы в пересчёте на дни, потраченные на заседания.

Сколько всего присяжных будет в Алтайском крае

В Алтайском крае еще в конце декабря региональное правительство издало два постановления, касающихся механизма отбора присяжных заседателей. Один из документов — "О списках кандидатов в присяжные заседатели Алтайского краевого суда, городских и районных судов Алтайского края на 2018 — 2022 годы".

В соответствии с текстом документа, наиболее массовый "набор" прошел в каждый из 5 районных судов Барнаула, а также в Краевой суд. Так, количество кандидатов в присяжные заседатели для Алтайского краевого суда составило 9300 (основной список), еще 1000 человек оказалась в резерве.

Что касается кандидатов в присяжные заседатели для городских и районных судов по всем муниципалитетам, то в основной список включено 74 550 человек, в запасной — 16 550 человек.

Второе постановление — "О списках кандидатов в присяжные заседатели 3-го окружного военного суда, 61-го гарнизонного военного суда и Барнаульского гарнизонного военного суда на 2018 — 2022 годы". В общий список по трем вышеуказанным судам попали 1950 человек, в запасной — 400. В настоящее время списки кандидатов в присяжные заседатели для всех судов Алтайского края сформированы. Их должны утвердить не позднее 25 апреля.

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Напомним, воспользоваться правом выбрать суд с участием присяжных заседателей может подсудимый, которого обвиняют в совершении тяжкого преступления – убийства или причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. До недавнего времени этот институт был не слишком востребован, однако эта тенденция в ближайшие годы видимо будет изменена.

Стоит отметить, что граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и не имеющие законных оснований для исключения из них, не вправе отказаться от исполнения своего долга и не участвовать в осуществлении правосудия.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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