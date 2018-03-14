Фото: Mash

В сети появилось видео с раскаивающимся московским хулиганом. Мужчина "выдал лучший монолог этого года" и поразил полицейских, пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что москвич был задержан в метро российской столицы за хулиганство.

В ролике мужчина сначала просит полицейских помочь ему, отмечая, что у него "руки не поднимаются". Затем он пообещал никогда никого не обижать и уважать стражей порядка, отметив, что все понял.

"Буду говорить только теплые и добрые слова о вашей службе нелегкой", — заявил задержанный.

В заключение он попросил отпустить его, заявив, что его ждет некая "любимая Леночка", к которой он "будет идти всю ночь пешком <...> замаливать грехи".