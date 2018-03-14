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Пенсионера из Бийска обвиняют в убийстве собственной жены при помощи трости, сообщает прокуратура Алтайского края.
В надзорном ведомстве уточняют, что в данный момент уголовное дело направлено в суд. Само преступление было совершено в конце декабря прошлого года.
Пожилые супруги находились дома, мужчина распивал спиртное. В этот момент между ними произошла ссора.
"На почве неприязненных отношений мужчина нанес своей супруге более 20 ударов тростью в область головы, от чего она скончалась на месте происшествия", — констатируют в прокуратуре.
В данный момент обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.
Комментарии
Костылём, или клюкой, но никак не тростью ))))