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Пенсионера из Бийска обвиняют в убийстве собственной жены при помощи трости, сообщает прокуратура Алтайского края.

В надзорном ведомстве уточняют, что в данный момент уголовное дело направлено в суд. Само преступление было совершено в конце декабря прошлого года.

Пожилые супруги находились дома, мужчина распивал спиртное. В этот момент между ними произошла ссора.

"На почве неприязненных отношений мужчина нанес своей супруге более 20 ударов тростью в область головы, от чего она скончалась на месте происшествия", — констатируют в прокуратуре.

В данный момент обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.