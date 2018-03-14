Фото: neurodevelopmentcenter.com

Группа исследователей из Эдинбургского университета в Шотландии провели масштабное исследование, сравнив вариации ДНК свыше чем 240 тысяч человек со всего мира и выявила более 500 генов, связанных с интеллектом. Это в десять раз больше, чем могли найти раньше, пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Herald.

По словам руководителя проекта Айан Дири, исследование выявило ответственные за интеллект гены. Также, предположительно, здоровье и интеллект связаны, поскольку на них влияют одни и те же гены.

Ученые смогли определить коэффициент интеллекта (IQ) независимой группы людей, анализируя исключительно их ДНК. Согласно подсчетам, от 50 до 80% интеллектуальных способностей передается именно по наследству.

Также установлено, что наличие "интеллектуальных" генов снижает риск следующих заболеваний: болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и ожирение. При этом низкий уровень IQ напрямую связан с ранней смертью людей.