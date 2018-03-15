Продолжается строительство 16-этажного дома в новом Жилом Комплексе "Марс" (квартал 2033). Это первая очередь строительства, на подходе вторая, которая включает возведение еще двух домов. В комплексе также запланирована хорошая инфраструктура: магазины, спортивные и детские площадки, медицинский центр, сервисные службы, многоярусный гараж-стоянку, школу и детский сад. Сдача жилого комплекса планируется конец 2019 года, начало 2020 года.

ЖК "Марс" презентуется как нечто совершенно новое и необычное для Барнаула. В его возведении применяются новейшие технологии и самые современные материалы. По данным застройщика, компании "АдалинСтрой", в новом доме будут бронированные прозрачные подъезды-шлюзы, видеонаблюдение в формате "360", к которому можно будет в любое время подключиться со смартфона, продуманные планировки, просторные холлы и антивандальные стены, "умные" видеодомофоны, отказ от традиционного мусоропровода и сортировка мусора, детская площадка с "видеоняней" и мобильное предложение для общения между жильцами комплекса.

Строительство ведется в активном режиме. Сам дом возводится по технологии многослойной кирпичной кладки с облицовкой кирпичом и "мокрым фасадом".

Все это возможно только в "Марсе". Хотите присоединиться? Теперь это сделать еще проще. Банки-партнеры компании "АдалинСтрой", среди которых Сбербанк, ВТБ24 и другие, готовы предоставить будущим "марсианам" ипотеку на выгодных условиях. Кстати, покупатели новых квартир освобождены от затрат на электронную регистрацию. Подробности приобретения – у застройщика и эксклюзивного партнера продаж – агентства недвижимости "Миэль".

"АдалинСтрой" входит в группу разнопрофильных компаний. Застройщик возвел дом на улице Партизанской, 92 и развивает ЖК "Большая Медведица" за "Сити-центром".



"Сеть офисов недвижимости – "МИЭЛЬ" – крупнейшая федеральная сеть агентства недвижимости, которая насчитывает более 110 офисов по всей стране и три партнерских офиса за рубежом. Офис "В Барнауле" работает с января 2016 года и является эксклюзивным партнером продаж компании "АдалинСтрой". Это выгодное партнерство обеспечивает покупателям индивидуальный подход и высокий уровень сервиса.