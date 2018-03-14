Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура Алтайского края организовала проверку по сообщению СМИ о продаже на Avito дикого охотничьего животного – волчицы.
Напомним, как сообщал портал Amic.ru на сайте бесплатных объявлений разместили объявление о продаже волчицы, привезенной из тайги еще щенком. Отмечается, что хищнику три года, она дружелюбная, игривая, понимает команды.
Однако согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи на их добычу.
"Статьей 49 названного закона закреплено, что содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляются на основании охотхозяйственных соглашений и при наличии разрешений", — сообщает ведомство.
По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края разрешений на содержание данной волчицы не выдавалось.
Результаты надзорных мероприятий также находятся на контроле прокуратуры края.
Комментарии
Я кошку на улице подобрала. Тоже же дикое животное. Меня накажут?
Почему волков в квартирах держать нельзя, а собак можно? Либо запрещать всё, либо опять же вся зоофилия пусть будет разрешена. А то типа тот, кто держит волка не нормален, а у собачника значит типа всё в порядке с головой.
14.03.2018 15:13
- гость -
Это у вас с головой не все в порядке)))))
14.03.2018 15:17
- гость -
Это у вас с головой не все в порядке)))))
Почему это вдруг? И собаки и волки относятся к псовым, и те и другие воют, и те и другие опасны. Так что между собачником и волчатником никакой разницы. Держать в квартире зверя - это зоофилия. Не в том смысле, а в плане того, что это патология в психике.
14.03.2018 15:33
- гость -
Вам нельзя животных заводить, да и размножаться, наверное, тоже))) Хотя дай бог, чтобы дети превзошли свои родителей!
ЗЫ. Почитайте, чем волк от собаки отличается)
14.03.2018 15:35
- гость -
Вам нельзя животных заводить
Если бы я был настолько живодёром, способным к такой жестокости, как держать в квартире животного. Если бы я был зоофилом, который человеческому общению предпочитает общение с собаками. То я бы завёл животного, и мне бы никто не запретил это сделать. Ни мне, ни кому другому. К сожалению.
15.33, про ваше держать в квартире зверя, выше почитайте новость и до вас тоже дойдёт, что зверь в квартире - это даааалеко не всегда животное