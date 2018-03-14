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Сотрудники СКР по Чувашии возбудили два новых уголовных дела против экс-мэра Чебоксар Ирины Клементьевой. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В сообщении уточняется, что по итогам новых полученных в рамках следствия данных в отношении чиновницы были возбуждены дела по факту растраты.
Издание напоминает, что ранее в отношении Клементьевой возбудили восемь уголовных дел, в том числе пять из них — по эпизодам злоупотребления должностными полномочиями, еще три — по факту растраты.
В июне прошлого года суд поместил чиновницу под домашний арест.
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