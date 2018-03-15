В таежной заимке "Лесная сказка" немного "поколдовали" и продлили зимний сезон отдыха. Это было задумано для тех, кто не успел как следует отдохнуть. Покататься на лыжах или снегоходах в Белокурихе, полюбоваться таинством заснеженной алтайской природы, попариться в русской бане с густым влажным паром, а после собраться в кругу близких людей с чаем и теплым ягодным пирогом – вот что рекомендуют здесь каждому этой зимой. Для этого необходимо выбрать уютное и комфортное место – такое, как таежная заимка "Лесная сказка".

Здесь есть все, что необходимо для качественного отдыха:

- горнолыжная трасса с бугельным подъемником с тремя уровнями сложности;

- пункт проката спортивного снаряжения (горные лыжи, сноуборды);

- четыре варианта размещения (комфортабельный отель "Таежный", современный коттедж "Комфорт", уютные гостевые дома и демократичные деревенские домики с печкой);

- один из лучших ресторанов в Белокурихе "Лесная сказка" (кстати, завтраки включены в стоимость проживания – порция большая и невероятно вкусная);

- SPA-процедуры для полного расслабления и удовольствия;

- ну, и, конечно, чарующий вид гор, рек и озер, которые располагаются на территории заимки "Лесная сказка". Сложно забыть эти впечатления, поэтому у заимки так много постоянных гостей.

Впрочем, "сердце" у нее большое – здесь есть место каждому!

Таежная заимка "Лесная сказка":

Курорт Белокуриха, Таежная дорога, 9 км.

8-800-250-8439, 8-800-250-8449

www.zaimka-ls.ru