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Зарплата школьных учителей в минувшем году выросла в среднем на 1,6 тысячи рублей. Такое заявление сделала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в среду, 14 марта, на расширенном заседании коллегии, пишет ТАСС.

Также она отметила, что размер средней зарплаты в минувшем году в дополнительном образовании детей увеличился на 4,2 тысячи рублей, в профессиональном — на 2,4 тысячи рублей, а в высшем образовании — на 8,7 тысячи.

Кроме этого, отметила министр, в соответствии с майскими указами, уровень зарплаты в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании повышается поэтапно.