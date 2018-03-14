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Алтайский государственный университет заявил о повышении заработной платы с начала года для сотрудников на 30%. Как сообщает пресс-служба опорного вуза, 13 марта Минобрнауки РФ провело селекторное совещание в онлайн-режиме под руководством заместителя министра образования и науки РФ Валентины Переверзевой по вопросу выполнения указов президента. По показателям финансово-экономического развития опорный университет Алтайского края входит в число 50 лучших вузов России.

Средняя заработная плата преподавательского состава в АлтГУ в 2017 году составила 43 тысяч рублей. В вузе отметили, что университет дает хорошую возможность преподавателям зарабатывать не только за счет выполнения своей учебной нагрузки, но и за счет внесения личного вклада в развитие научной деятельности университета.

"Средняя заработная плата ППС за январь – февраль 2018 года выросла до 52,7 тыс. рублей и составила 230% к средней по региону (в январе – феврале 2017 года заработная плата составляла 45,8 тыс. рублей)", — сообщили в вузе.

Общие затраты на фонд оплаты труда, связанные с изменением окладов, составили 27,4 млн. руб. При этом большая часть, в размере 21,9 миллиона рублей, пришлась на фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава. Увеличение окладов направлено прежде всего на рост гарантированной части заработной платы.

"В текущем году Алтайский государственный университет должен подтвердить полученные в 2017 году высокие статусы опорного вуза и центра пространства создания инноваций. Для этого надо активизировать работу всего университета и далее реализовать меры поддержки. В мае необходимо выполнить поручение президента РФ о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Здесь необходима грамотная политика, ориентированная на поддержку молодых преподавателей, которые не могут сами выйти на нужный уровень!" – приводит пресс-служба слова ректора Сергея Землюкова.