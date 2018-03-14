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Новый рекорд по выдаче ипотеки зарегистрирован в России в феврале текущего года — в прошлом месяце в стране граждане взяли свыше 100 тысяч кредитов на 200 миллиардов рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу АО "ДОМ.РФ".

Указанная сумма взятых ипотечных кредитов в два раза превышает значения, зарегистрированные в феврале 2017 года.

С мая прошлого года объемы ипотечного кредитования в РФ росли на 40-60% ежемесячно.

За первые два месяца 2018-го россияне взяли ипотеки на 350 миллиарда рублей.

Рост темпов ипотечного кредитования связывают с низкими ставками, стабилизацией цен на жилье и повышением реальных зарплат.