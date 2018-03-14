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Три исторических здания выставили на продажу в Бийске

, ИА "Амител"
Цена зданий варьируется от 6,7 миллиона рублей до 40 миллионов

Фото: Avito

В Бийске продают три исторических здания: аптеку Горбунова, дома Зенковых и останки бывших казарм военного городка. Объявления размещены на сайте Avito и числятся "помещениями особого назначения", передает "АП".

Подчеркивается, что все здания находятся в частной собственности.

Самым известным из них является аптека Горбунова. Она находится на перекрестке улица Ленина — проспект Кирова. Дом расположен там с 1917 года. Собственник отремонтировал здание и просит за него 40 миллионов рублей.

Дом Зенковых, расположенный на улице Советской, был возведен в 1902 году. До 1915 года в здании располагалась транспортная контора "Гергард и Гей". В данный момент там находится радиотехнический линейный участок местного центра телекоммуникаций. Здание выставили на продажу за 6,7 миллиона рублей. Есть гараж.

Третьим зданием является полуразрушенное помещение на территории бывшего военного города. Ранее там располагалось Архиерейское подворье. За сооружение придется отдать 17 миллионов рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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