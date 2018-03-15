В редакцию ИА "Амител" обратились читатели, сообщившие новость о предполагаемом преступлении. По информации источников, иностранный учащийся одного из барнаульских вузов якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении иностранки, также проходящей обучение в этом учебном заведении.

Событие произошло еще в начале марта. После чего пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Между тем читатели Amic.ru опасаются, что потенциальный виновник может избежать наказания, именно этим фактом они объясняют свое обращение в СМИ. Добавим, оба участника инцидента представляют разные государства, правда, придерживающиеся одной религии.

Более того, эта история имела продолжение. В начале текущей недели вуз посетил консул той страны, гражданкой которой является пострадавшая. Ради этого дипломат совершил вояж из Москвы, где и находится генконсульство. При этом доподлинно известно, что консул общался не только с пострадавшей, но и с ректором вуза.

Во избежание огласки участников этой истории, а также учитывая национальную специфику и религиозные верования представителей зарубежных государств, портал Amic.ru называть их не будет, однако, располагает такими сведениями.

За разъяснениями мы обратились в пресс-службу вуза, а также в СУ СКР по Алтайскому краю. В университете заявили, что им ничего неизвестно о подобном инциденте, в следкоме же информацию предоставлять отказались, "исходя из требований ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства".

Amic.ru продолжит следить за развитием этой истории.