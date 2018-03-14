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Ангела Меркель в четвертый раз подряд избрана канцлером Германии, передает РИА Новости.

За ее кандидатуру в качестве главы немецкого правительства проголосовали 364 депутата бундестага. Отметим, что необходимый минимум для избрания канцлером — 355 голоса.

Кандидатура Ангелы Меркель была выдвинута президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, что в Германии именно канцлер руководит кабинетом министров и по факту является политическим лидером страны. Бундестаг избирает канцлера на четыре года.