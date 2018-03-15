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Власти второго по величине города Алтайского края Бийска задумались создать в ближайшие годы новую агломерацию, население которой превысит 300 тысяч человек. Это будет уже вторая агломерация в крае. Как говорится из программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры Бийской городской агломерации на 2018-2019 годы", опубликованного на сайте мэрии наукограда, население 300 тысяч человек в будущем может открыть для Бийска возможность участия не только в краевых, но и некоторых федеральных программах по обустройству дорожной сети.

В область агломерации должны попасть Бийск и пять ближайших районов – Зональный, Смоленский, Бийский, Целинный и Советский. Программа должна систематизировать транспортные потоки для удобства и комфорта горожан и жителей сельских районов.

Как говорится на сайте администрации Бийска, 13 марта прошло уже второе совещание рабочей группы в мэрии по данному вопросу. В нее вошли специалисты управления ЖКХ, благоустройства и ДХ, управления стратегического развития и экономики, отдела архитектуры, ГИБДД Бийска и других структур.

"Сегодня уже поставлены определенные задачи для формирования агломерации. В частности, предстоит охарактеризовать транспорт города и районов по видам и определить его численность. Также необходимо изучить состояние транспортной инфраструктуры, проанализировать результаты обследования пассажиропотоков на транспорте всех субъектов будущей агломерации. Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания тоже входит в список задач", — отмечают в мэрии.

В сельские районы уже направлены запросы о предоставлении информации по этим вопросам. Когда все необходимые данные будут у специалистов на руках, они приступят к разработке самой программы развития.

В настоящий момент в Алтайском крае уже существует одна из агломераций вокруг города Барнаула, куда входят Первомайский район и Новоалтайск. При этом губернатор Александр Карлин уже давно призывает включать в нее и соседний Павловский район. Тем более до райцентра недавно была построена современная дорога, которая вскоре получит статус федеральной. Население барнаульской агломерации превышает 800 тысяч человек.

При этом власти Бийска уже анонсировали, что к 2025 году намерены ввести в городе платные парковки. Создание платных парковок, по задумке администрации наукограда, станет эффективным способом решения проблемы городских пробок из-за снижения транспортных потоков. Система единого городского парковочного пространства позволяет эффективно управлять транспортными потоками и приносить прибыль в муниципальные бюджеты.

Ранее алтайские власти объявляли, что намерены ремонтировать дороги в Бийске по алгоритму Барнаула.