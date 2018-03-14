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Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение, которое касается первоочередных мер по подготовке к пожароопасному сезону текущего года. Об этом пишет "Катунь 24".

Распоряжением утверждается план мероприятий по подготовке региона к пожароопасному сезону, который содержит перечень мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения природных пожаров, а также совершенствование защищенности населения и территорий от ЧС.

Отмечается, что главы администраций муниципалитетов и городских округов до 15 марта должны провести корректировку перечней населенных пунктов и объектов, которые подвержены угрозе природных пожаров, а также привести в надлежащее состояние силы и средства муниципальных звеньев подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В рамках это нужно создать мобильные группы профилактики для своевременного реагирования на возникающие пожары, обеспечить их имуществом и автотранспортом.

Также органы местного самоуправления должны обеспечить своевременную уборку мусора и выкос растительности на земельных участках, которые находятся в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

В марте и апреле Минприроды региона и МЧС проверят муниципалитеты, населенные пункты и объекты экономики, которые подвержены угрозе природных пожаров.

Также отмечается, что органы местного самоуправления на землях сельхоз назначения будут вести патрулирование для того, чтобы выявлять виновных в поджогах сорняков и остатков растительности. Заниматься этим будут общественные и реестровые казачьи объединения.

В мае алтайские спасатели вместе с органами исполнительной власти проведут комплексные учения по отработке навыков взаимодействия сил и средств Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. В учениях также будут участвовать представители департаментов по ЧС Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.