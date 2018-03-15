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Долгожданное IT-событие 2018 года

, ИА "Амител"
Известные IT-компании поделятся своим опытом 5 апреля

5 апреля пройдет бесплатный семинар "Формула сайта" в Барнауле. Поделятся опытом известные IT-компании:  Яндекс, 1С-Битрикс, МойСклад и др.

Темы докладов: продажи, создание и управление интернет-магазином, интернет-маркетинг.

Что случится с участниками после семинара?

 - Директор построит четкий план по запуску и поддержке интернет-проекта, увеличит прибыль и спокойно сможет уходить в отпуск.

- Руководитель отдела продаж превратит посетителей интернет-магазина в постоянных покупателей, выполнит план продаж и получит премию.

- Руководитель отдела маркетинга перестанет давать рекламу на бесполезных каналах, привлечет 100500 новых клиентов через соц.сети и даже мессенджеры.

- Начинающий предприниматель  самостоятельно создаст сайт, настроит продажи и запустит рекламу — сэкономит на зарплате фрилансеров и псевдо-экспертов.

Думаете, все это просто красивые обещания? Зависит от вас, если отсиживаться в мягком офисном кресле – так и будет. Смотрите программу семинара "Формула сайта" в Барнауле.

Участвуйте бесплатно, просто регистрируйтесь на сайте. Это займет 1 минуту (мы проверяли, даже 55 сек.)

Участвуйте бесплатно, просто регистрируйтесь на сайте. Это займет 1 минуту (мы проверяли, даже 55 сек.)
Спорим, вы успеете быстрее: https://formula.1c-bitrix.ru

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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