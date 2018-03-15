Четверг, 15 Март, 07:51

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 70,53
474693
-9°
Обь
-18см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Весеннее обновление: как ремонтируют здание Центрального рынка в Барнауле

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Рабочие приступили к демонтажу стекол

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Реконструкция "Старого базара" идет полным ходом в Барнауле. Сейчас здесь ведутся работы по укреплению несущих конструкций и демонтажу старого остекления.

Напомним, здание ремонтирует строительная компания "Сибирия", которая решила сохранить его первоначальный облик. На первом этаже комплекса планируют разместить кафе и рестораны. Второй этаж будут развивать в качестве рынка. У здания создадут большой паркинг.

Как ведутся работы по преображению рынка, смотрите в нашем фотоотчете. 

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
07:40
Проезд Полюсный, Молодежная, сквер Кузнецова: что выберет Барнаул 18 марта 0
07:34
Жители барнаульского поселка добиваются школьного автобуса через петицию 0
07:21
Ежедневник: чем запомнилось 15 марта 0
07:12
Власти Бийска решили создать агломерацию из пяти районов Алтайского края 0
07:03
Дом с авторскими деревянными изделиями и электрокамином продают в Барнауле 0
06:51
Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным 0
06:41
Специфические условия: каким будет паводок-2018 на Алтае 0
06:32
"Пьеса окончена": фотопроект о российской молодежи 90-х годов 0
06:23
Инцидент в барнаульском вузе между иностранцами привлек внимание генконсула 0
06:14
Потепление до +4 градусов обещают в Алтайском крае 15 марта 0
06:01
Весеннее обновление: как ремонтируют здание Центрального рынка в Барнауле 0
05:48
Медведев: Россия справилась с последствиями кризиса 1
04:52
Валовое национальное счастье: ВЦИОМ подсчитал счастливых россиян 1
03:54
Расследование о Сечине выпустил ЦУР: "охотились на негров" в Анголе 0
02:53
Зарплаты учителей продолжат расти только при перераспределении бюджета 0
01:04
Ученые выяснили число сорняков, растущих в России 0
00:24
Российские ученые доказали эффективность перца чили при похудении 1
23:50
Судьи и милиционеры Киргизии будут отчитываться о покупках дороже $300 0
23:29
Модель из Швеции с метровыми ногами покорила соцсети 0
23:07
Захарова: Лавров не принимал приглашения посетить Лондон 1
22:49
Оползень убил ругавшую природу женщину 0
22:29
Медведев поручил ускорить законопроект о зарплатах топ-менеджеров 1
22:14
Шойгу приказал ученым разработать искусственный интеллект 1
21:24
Россияне оценили качество отечественного кино 0
21:18
Великобритания отозвала приглашение Лаврова в Лондон 3
21:01
Умер режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Леонид Квинихидзе 2
20:44
Водителю иномарки стало плохо и он врезался в автобус в Барнауле 0
20:23
Селфи с бюллетенем: законно ли делать такие фотографии 0
20:05
CNN сравнил жизнь в России и США, перепутав цвета в российском флаге 1
19:46
СМИ сообщили о планах Британии объявить "экономическую войну" России 1
19:23
ООН признала Финляндию самой счастливой страной мира 0
19:08
Коротко о главном: Старый базар, бензин, присяжные и поиски лучшей жизни
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 марта
18:54
Украина объявила о бойкоте всех спортивных мероприятий в России 1
18:24
Поисковик Google собирается блокировать рекламу криптовалют 0
18:08
Песков: Кремль не может выдвигать версии по делу Скрипаля 3
17:49
Рекорд по выдаче ипотечных кредитов установлен в России 4
17:35
В Алтайском крае начали готовиться к пожароопасному сезону 0
17:23
Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии 4
17:14
Три исторических здания выставили на продажу в Бийске 1
17:07
Алтайский классический вуз заявил о повышении зарплаты на 30% с начала года 13
16:50
Пожар произошел в многоквартирном доме в Барнауле 0
16:34
Ученые предупредили землян о сильнейшей магнитной буре 1
16:21
Полпред Меняйло предложил создать бренд Сибири для привлечения туристов 2
16:15
Зарплата учителей в 2017 году выросла в среднем на 1,6 тысячи рублей 5
16:03
Стоп-кадр. Немного о причинах развития патриотизма 10
15:52
Следователи возбудили два новых дела в отношении экс-мэра Чебоксар 0
15:33
Миллион взыскивают в пользу барнаульца, на которого рухнула штукатурка 4
15:22
Ученые выявили источник высокого интеллекта у детей 0
15:11
Бийского пенсионера обвиняют в убийстве жены с помощью трости 1
15:04
Правоохранители разберутся в законности продажи волчицы в Барнауле 9

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.