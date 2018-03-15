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Воздух в Алтайском крае в четверг, 15 марта, прогреется до +4 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр. При этом минувшей ночью местами температура воздуха опускалась ниже -20 градусов.

В этот день в крае не ожидается осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры в регионе составят -1...-6 градусов, в предгорьях до +4 градусов. Ветер будет восточный, 2-7 метров в секунду, днем с усилением до 12 метров.

В Барнауле будет также без осадков, утром возможна изморозь, на дорогах сильная гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -1...-3 градуса. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.