Еще три дня и Барнаул выберет общественные места, которые будут благоустроены в 2018 году. У барнаульцев есть уникальная возможность 18 марта определить какие 6 из 10-ти заранее отобранных территорий достойны новой жизни. Пройдет такое голосование в зданиях, где будут работать избирательные участки на выборах президента России. Призываем вас прийти на оба голосования. И рассказываем, какое благоустройство проведут на пешеходной части улицы Молодежная, проезде Полюсном и в сквере Адмирала Кузнецова.

Пешеходная зона по Молодежной

Речь идет об участке улицы от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского.

Молодежная она и по названию, и по духу. Рядом корпуса сразу трех вузов — классического, аграрного и педагогического. А еще здесь краевой театр драмы имени В. М. Шукшина, парк "Барнаульская крепость", площадь Сахарова, где проходят основные городские мероприятия — День города, Новый год, 9 мая, митинги и концерты.

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Летом здесь много цветов, а ночью — красивая фонарная подсветка.

Здесь не помешает восстановление газона, устройство новых тротуаров, лавочек, урн, цветников. И, что еще важнее, оборудование новых парковочных зон и установка ограждений по чётной стороне (от Ленина до Социалистического).

"Улица и сегодня в неплохом состоянии, но это центр города, чем больше здесь будет благоустроенных мест, тем краше будет город", — прокомментировал глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Он добавил, что если улица попадет в проект благоустройства, то здесь появится более 20 новых декоративных форм.

Иллюстрация администрации Барнаула. Эскиз проезда Полюсного

Проезд Полюсный

Это тоже почти центр Барнаула. Проезд Полюсный расположен параллельно нечетной стороне проспекта Строителей напротив ТРЦ "Галактика". Если у торгового центра гулять можно, то территория от переулка Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному давно ждет обновления.

Дело не только в красоте и создании места для прогулок. Проспект Строителей — одна из самых перегруженных транспортом. Проект предусматривает высадку деревьев и кустарников, которые смогли бы стать пусть и не большим, но важным экологических щитом для города. Но и, конечно, здесь появятся тротуар, газон, цветники, лавочки и зоны для отдыха.

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Кстати, назван проезд так в честь юбилейной годовщины организации советской экспедиции в Арктику под руководством Отто Шмидта в 1932 году.

Иллюстрация администрации Барнаула. Эскиз сквера Адмирала Кузнецова

Сквер Адмирала Кузнецова

Сквер Адмирала Кузнецова — это уже Индустриальный район города. Он расположен на пересечении улиц Шумакова и Балтийская. Тут же рядом площадь с одноименным названием. Эти две городские достопримечательности были созданы к 300-летию Российского военно-морского флота в 1999 году по инициативе Барнаульского городского комитета ветеранов войны и военной службы.

Это самая густонаселенная часть Индустриального района. А потому любой рекреационный и декоративный объект имеет огромное значение.

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Реконструкция и дополнительное благоустройство сделают эту зеленую зону отдыха более привлекательной, ухоженной, популярной среди жителей. Если сквер попадет в число участников проекта "Формирование комфортной городской среды", то здесь обновят асфальтовое покрытие, установят новые уличные фонари, высадят деревья и кустарники, украсят декоративными объектами. А еще здесь появится долгожданная детская игровая площадка и спортивная площадка.

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"Главная идея благоустройство территории — морская тема. Например, установить штурвал, детскую и спортплощадку сделать в морском стиле, цветы",— рассказал глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин.

Портал Amic.ru рассказал обо всех 10-ти объектах, которые "вынесут на суд" горожан 18 марта. Приходите на участки 18 марта, выбирайте свою территорию. Кстати, голосовать можно как за один, так и за несколько объектов (максимум шесть).