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Кремль не может высказывать предположения о том, кто стоит за покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку не занимается расследованиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Это не наше дело — высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны", — приводит его слова агентство.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, не имеющая отношения к отравлению бывшего разведчика, открыта для сотрудничества в расследовании инцидента. При этом Песков отметил, что Москва не приемлет голословных обвинений в свой адрес и "языка ультиматума".

Напомним, 4 марта, Сркипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Правоохранители Великобритании сообщили, что их отравили нервно-паралитическим веществом.

В начале текущей недели британский министр Тереза Мэй заявила, что к отравлению бывшего российского разведчика "с высокой степенью вероятности" причастна Россия. Она дала стране срок до вечера вторника, 13 марта, на предоставление объяснений, пообещав иначе ввести "более серьезные меры".