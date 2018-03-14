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Поисковик Google, который входит в холдинговую компанию Alphabet Inc., сообщил о планах блокировать рекламу, которая посвящена "криптовалютам и связанному с ними контенту". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на новые правила компании.

Подчеркивается, что также Google запретит рекламу бинарных опционов. В начале текущего года рекламу криптовалют запретил на своей площадке Facebook, напоминает агентство.

Кроме этого, в среду, 14 марта, Google обнародовала ежегодный отчет, который посвящен нежелательной рекламе. Согласно тексту документа, в минувшем году компания удалила 3,2 миллиарда рекламных объявлений против 1,7 миллиарда в 2016-м. Из них 79 миллионов объявлений содержали ссылки на сайты с вирусами. Также компания заморозила страницы семи тысяч пользователей за размещение рекламы, которая была стилизована под новостные сообщения, и 12 тысяч сайтов за копирование данных из других источников.

В заключение отмечается, что в прошлом году Google заработала на размещении рекламы 95,4 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в 2016 году.