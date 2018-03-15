Итоги выбора объектов благоустройства в Барнаула подведут 20-21 марта

Итоги голосования барнаульцев за общественные территории, которые будут благоустроены, подведут в течение двух-трех дней после голосования 18 марта. Об этом порталу Amic.ru сообщил глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.
"Итоги подведем в течение двух-трех дней, в зависимости от активности горожан", — уточнил он
Почти сразу власти начнут искать подрядчика на создание проектно-сметной документации. на этой уйдет до двух месяцев. Затем подрядчика на сами работы.
Начнутся работы в июне, завершатся к ноябрю.
Напомним, что благоустройство общественных территорий Барнаулу выделено почти 112 млн рублей. Выборы объектов состоятся в день выборов президента, 18 марта. Горожанам предложат проголосовать за (выбрать можно от одного до шести объектов):
- Аллея "25 лет Индустриальному району"
- Аллея Ленинградская
- Нагорный парк
- Пешеходная зона на Обском бульваре
- Пешеходная зона по улице Молодежной
- Площадь Демидовская
- Площадь Мира, аллея Целинников
- Проезд Полюсный, от переулка Ядринцева до жилого дома №93
- Сквер Адмирала Кузнецова
- Сквер Химиков.
Комментарии
Не надо такого уродского благоустройства.
За эти годы правления после "кровавого совка" могли бы весь город в порядок привести. Пока видна только деградация.
В с. Лебяжье лучше бы тротуар для пешеходов до пос. Южный бы сделали. А то автобусы либо по полтора часа ждёшь, либо битком... И ходить абсолютно НЕГДЕ!!!!
Лучше б тротуары сделали. Только начинает все таить, и дорога из пункта А в пункт Б превращается в "незабываемый квест". Для мамочек с колясками любой выход в магазин - сплошная полоса препятствий. Инвалидам, пенсионерам вообще лучше "не выходить из комнаты, не совершать ошибку" (с)
Но местных благоустройщикой это не особо интересут похоже
Демидовску площадь в плац превращать не надо
Молодёжку надо делать.
наверное и угол Балтийской и Шумакова надо, там большой спальный район.
Нагорный парк и так делают.
Обской бульвар - тоже можно.
остальное я даж не знаю где это.
а Полюсную пускай зайстройщик жилья там облагораживает, да и у Ракшиных денег возьмут, рядом с их галактикой же хотят мутить.
кто-нибудь объясните администрации, что вырубка деревьев и закатывание в тротуарную плитку - это не благоустройство