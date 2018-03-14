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Глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому спортсмены страны не будут участвовать в любых соревнованиях на территории РФ. Об этом пишет Life со ссылкой на Facebook-страницу министра, где он опубликовал копию документа.

Жданов отметил, что украинцы и раньше избегали участия в соревнованиях в РФ, но были исключения. В частности, Украина соглашалась на участие в чемпионатах мира и Европы, этапах Кубков мира и иных турнирах, организаторами которых являлись международные спортивные федерации.

Теперь украинские чиновники лишили спортсменов и такой возможности.

"Соревнования в России с оглядкой на внутреннюю и внешнюю политику этого государства просто опасны для наших спортсменов", — подчеркнул Жданов.

Также чиновник вновь призвал международные федерации не назначать соревнования на территории страны, где, как он выразился, "систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта".

Украинский чиновник признал изгнать с арены мирового спорта "агрессоров и нарушителей".

Издание не приводит реакцию украинских спортсменов на решение министерства, но отмечает, что на носу заключительный этап Кубка мира по биатлону. Он должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта.