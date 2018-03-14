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Самые счастливые люди живут в Финляндии. Об этом говорится во Всемирном докладе счастья, который каждый год публикуется в Международный день счастья (20 марта), пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Агентство отмечает, что Финляндия поднялась на первую строчку с пятой в прошлогоднем списке, оттеснив на второе место Норвегию. Кроме них в топ-10 счастливых стран вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия. Америка опустилась на 18-е место с 14-го в 2017 году. В отлитие от докладов прошлых лет, новый рейтинг также включил оценки счастья и благополучия иммигрантов в 117 из 156 стран списка.

В топ-10 доклада минувшего года входили Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. РФ занимала 49-ю строчку.

Агентство напоминает, что Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года организацией Sustainable Development Solutions Network при поддержке ООН. При его составлении учитываются такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и итоги опросов общественного мнения. Респонденты отвечают на вопросы об уровне персональной свободы, уверенности в завтрашнем дне, щедрости, причинах для радости и беспокойства и не только.