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Британский премьер-министр Тереза Мэй собирается изложить планы "экономической войны" с РФ после отказа Москвы предъявить Лондону объяснения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет RT со ссылкой на газету Independent.

Издание отмечает, что в правительстве Великобритании уже подготовлены базовые экономические меры, которые могут применить в отношении РФ. Среди них: замораживание активов и запрет на выдачу виз отдельным россиянам.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к отравлению Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также не приемлет не подкрепленных доказательствами обвинений и ультиматумов.

В начале текущей недели премьер-министр Соединенного Королевства заявила о "высокой вероятности" причастности РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии.