Американский телеканал CNN опубликовал небольшое исследование, в котором попытался выяснить, где лучше жить — в России или США, пишет Republic.

Материал сопровождается инфографикой, в которых Россия обозначена красным цветом, а Соединенные Штаты — синим. При этом на главной иллюстрации публикации цвета в российском флаге оказались перепутаны: белая полоса, следом красная и синяя.

По некоторым параметрам жизнь россиян оказалась лучше, чем у американцев. Например, в России больше больничных коек, чем в США (82 против 29 на 10 тысяч человек соответственно), и врачей (12,4 на 100 тысяч человек против 11,1). Однако качество медицинских услуг и их доступность для населения в США лучше, чем в России.

Согласно данным, которые приводит CNN, рожать ребенка тоже лучше в России — декретный отпуск здесь оплачивается государством и составляет 5 месяцев, тогда как в США декрет не оплачивается, а его продолжительность — 3 месяца. Однако в США у отцов есть возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком (три месяца, не оплачивается), тогда как в России мужчины должны использовать для этого положенный ежегодно отпуск.

Уровень преступности в США в целом гораздо выше, чем в России (так, в США угоняют автомобили в семь раз чаще). Однако по количеству убийств Россия опережает США (11,31 на 100 тысяч человек против 4,88).