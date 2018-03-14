Предполагается, что 18 марта соцсети могут заполниться фотографиями бюллетеней на фоне лица проголосовавшего, пишет Калининград24. Насколько законны такие селфи?

Председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская в прямом эфире "Радио России — Калининград" заявила, что законодательно закреплена норма о сохранении тайны голосования со стороны избирательных комиссий, но не участников голосования.

"Для этого у нас на избирательных участках кабинки, для этого мы рекомендуем избирателям сворачивать бюллетень пополам, текстом вовнутрь. Но избиратель не обязан сохранять, нет такой нормы, такого требования. Поэтому в день выборов очень часто встречается, когда избиратели фотографируют бюллетени, делают селфи с бюллетенями. Но это уже личное дело избирателя", — отметила Винярская.

Она подчеркнула, что лично ей такие фотографии не по душе, поскольку мероприятие "важное, ответственное".