Фото: avito.ru

Двухэтажный дом из бруса, обложенный кирпичом, продают в барнаульском поселке Октябрьский за 6,3 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Площадь коттеджа составляет 160 квадратных метров. Жилье стоит на участке в 10 соток. Имеется гараж на два автомобиля. В ванной и прихожей в доме оборудован теплый пол.

"На участке: крытая беседка, баня из осины, туалет, деревянные авторские изделия (качели, колодец, мельница, стол и скамьи в беседке), разводка воды для полива, плодово-ягодные посадки, зона огорода", — отмечает автор объявления.

При продаже в коттедже остаются пианино, электрокамин с порталом, а также встроенные шкафы, и некоторые предметы мебели в зависимости от желания покупателя.