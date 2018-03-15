Фото: gorno-altaisk.info

Паводок 2018 года на Алтае формируется в условиях, отличающихся от прошлогодних – в регионе не такие большие запасы снега после зимы, но почва сильно промерзла.

Об этом накануне в рамках заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Республики Алтай рассказал начальник Горно-Алтайского Гидрометцентра Валентин Декенов.

Метеоролог подчеркну, что снегозапасы существенно меньше, чем в прошлые годы. Однако в Горном Алтае очень сильно промерзла почва. Глубина промерзания варьируется от 56 сантиметров в Турочакском районе до более чем трех метров в Кош-Агачском районе.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что когда начнется таяние снега, вода даже частично не впитается в почву, а пойдет в пониженные формы рельефа.

Кроме того, из-за того, что многие малые реки промерзли до дна, а в районе Чемала толщина льда на Катуни составляет 110 сантиметров, возникает опасность наледей и заторов.

Согласно прогнозам, реки в Республике Алтай в этом году начнут вскрываться с первых чисел апреля.

Глава республики Александр Бердников по этому поводу заметил: "За два-три дня до вскрытия рек силы и средства должны быть приведены в повышенную готовность, посчитаны все ресурсы, включая плавсредства, возможность осуществления взрывных работ в местах предполагаемых заторов. Все это, подчеркну, необходимо сделать заранее".

Начальник ГУ МЧС России по региону Андрей Бурлаков доложил о складывающейся паводковой обстановке на территории республики, отметив, что мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод проводятся в соответствии с планом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, до 30 марта в республике планируется завершить работу по информированию под роспись граждан, проживающих в зонах возможного затопления.

Резюмируя, глава республики Александр Бердников отметил: "Хочу подчеркнуть, что никто не будет брошен на произвол судьбы. Еще раз повторю, что упор нужно сделать на предупредительную и профилактическую работу".