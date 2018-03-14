Известный режиссер Леонид Квинихидзе умер в Москве после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Леонид Квинихидзе родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде, в семье кинорежиссера Александра Файнциммера. В 1963 году стал режиссером киностудии "Ленфильм", а с 1977 года работал на "Мосфильме". В 1973 году экранизировал роман А. Н. Толстого "Гиперболоид инженера Гарина" (телесериал "Крах инженера Гарина") Наибольшую известность принесли музыкальные фильмы: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Шляпа" и "Мэри Поппинс, до свидания".