Великобритания, отозвала приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Лондон, сообщает LIFE.

Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Отмечается, что это входит в ряд мер, которые Британия приняла из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля,

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову", — заявила Мэй.