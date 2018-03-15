ежедневник

15 марта в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

В истории Барнаула и городского образования дата 15 марта примечательна тем, что ровно 100 лет назад в нашем городе состоялся первый выпуск мужской гимназии. Тогда аттестаты зрелости получили 20 человек;

В мире сегодня празднуется Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day), проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Тогда в выступлении американского президента были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным;

Для почитателей футбола 15 марта примечательно тем, что в этот день в 1892 году бизнесмен Джон Холдинг основал в своем родном городе клуб "Ливерпуль", снискавший мировую славу;

А 28 лет назад, 15 марта 1990 года, Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом;

15 марта 1924 года родился выдающийся советский писатель, автор повестей "Батальоны просят огня" и "Последние залпы" Юрий Бондарев. В этот же день в 1937 году появился на свет один из основателей и ярчайших представителей отечественной "деревенской прозы" Валентин Распутин;

А совсем-совсем давно, 15 марта 44 года до нашей эры из жизни ушел великий полководец и политиечский деятель Гай Юлий Цезарь, ставший жертвой заговорщиков.