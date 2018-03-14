Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российским ученым нужно объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, необходимых для парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности страны, сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения"

"Цель конференции продиктована необходимостью парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России. В связи с этим мы должны объединить усилия в исследовании, разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта", — подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что военным и гражданским ученым предстоит выработать организационные предложения для совместной работы научного сообщества, государства и предприятий промышленности, в том числе в интересах повышения обороноспособности России.

Это, как считает Шойгу, позволит создать оптимальные условия для разработки и широкого применения робототехники, беспилотных систем и комплексов, а также новых технологий с использованием искусственного интеллекта.