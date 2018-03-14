Медведев поручил ускорить законопроект о зарплатах топ-менеджеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ускорить принятие законопроекта, согласно которому Зарплаты топ-менеджеров госкомпаний должны быть увязаны с результатами их работы, пишет "Парламентская газета".

Медведев отметил, что в России продолжается совершенствование системы государственного управления.

"Здесь наиболее важным является проектный подход к деятельности Правительства и отдельных ведомств, что помогает структурировать работу государственного аппарата и нацелить его на решение самых важных задач", — сказал премьер.

При участии экспертов были разработаны методики по внедрению программ долгосрочного развития государственных компаний и программ инновационного развития, сообщил Медведев.

"В конце прошлого года мы договаривались об увязке вознаграждения топ-менеджеров государственных компаний с результатами их работы. Этот вопрос сейчас прорабатывается, и я жду результатов работы, потому что все сроки уже вышли", — отметил Медведев

Он также заявил, что нужно решить задачи по оптимизации численности органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.