Жительница Перу Сантуса Нина Хуалпа погибла под оползнем, когда ругала природу из-за перекрытой камнями автомобильной дороги, соединяющей город Паукартамбо с внешним миром, сообщают "Вести" со ссылкой на La Republica.

Оказавшиеся рядом местные жители сняли на видео последние минуты жизни 35-летней перуанки.

Инцидент произошел 11 марта. Водители и пассажиры заблокированных на дороге машин отправились осматривать место схода оползня, среди них оказалась и Сантуса Нина Хуалпа. Женщина, которая, как утверждают очевидцы, была пьяна. Она забралась на образовавшуюся насыпь и принялась отчитывать скалу.

Все просьбы спуститься вниз или отойти в сторону женщина проигнорировала. Трагический исход не заставил себя ждать — вторая волна оползня накрыла женщину и дорогу.

Тело обнаружили спустя сутки в нескольких десятках метров от места схода оползня, еще несколько часов ушло у спасателей на то, чтобы извлечь его из-под камней.