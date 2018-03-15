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Жители барнаульского поселка добиваются школьного автобуса через петицию

, ИА "Амител"
В самой Сибирской Долине школы нет, более 250 детей вынуждены ездить на занятия в Бельмесево и поселок Южный

Фото: lugansk1.info

Жители барнаульского поселка Сибирская Долина создали в Сети петицию, содержащую обращение к властям с просьбой предоcтавить автобусы для школьников. Дело в том, что учебных заведений в самом поселке нет, а добираться за несколько километров — в Бельмесево или на Южный не у всех есть возможность, к тому же это небезопасно для самих учеников.

Как пишет на сайте change.org автор документа Диана Заварзина, между СНТ "Прогресс" и поселком Бельмесево вдоль федеральной трассы расположен обширный микрорайон малоэтажной застройки Сибирская Долина. По архитектурно-планировочному решению он должен быть автономным и включать в себя, в числе прочего, здания школы и детского сада. Однако это до сих пор не воплощено и даже не внесено в генеральный план застройки территории.

На сегодняшний день численность детей проживающих в Сибирской Долине в возрасте до 18 лет составляет 843 человека, из них 261 – это школьники. Большинство участков в поселке до сих пор не распродано, земля для строительства школы и детского сада – частная собственность. Становится понятно, что строительство соцобъектов – дело не ближайших лет.

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На сегодняшний день остро стоит проблема прибытия детей школьного возраста в общеобразовательные школы, расположенные в поселке Бельмесево и поселке Южный. С 2017 года территориально микрорайон Сибирская Долина относится к СОШ № 63, расположенной в поселке Южный. Проблема с подвозом детей обострилась в связи с резким увеличением числа школьников, обучающихся в школах поселка Южный. Школа № 63 находится на удалении более 7 км от Сибирской Долины. Из микрорайона в этой школе обучается 13 человек, в школе № 76 – еще 60 человек, в гимназии № 5 — 70 человек, все три школы находятся на Южном в шаговой доступности друг от друга. Плюс СОШ № 94, расположенную в поселке Бельмесево, посещает 10 детей и это при условии отсутствия школьного автобуса и общественного транспорта.

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Более того, для того, чтобы дойти до общественного транспорта и добраться до школы дети из Сибирской долины вынуждены переходить скоростную трассу федерального значения (пешеходный переход даже не освещен). Не все семьи имеют возможность доставлять детей в школу на личных автомобилях, в микрорайоне хватает многодетных и нуждающихся семей, так как нередко дом приобретали по программе "Молодая семья" и с использованием материнского капитала.

"Просим выделить транспорт для обеспечения безопасного и своевременного подвоза к школам детей, проживающих в Сибирской Долине до Южного, Бельмесево с обязательными остановками у школ № 94, 76, 63 и гимназии №5", — говорится в обращении.

Добавим, под петицией за полсуток подписались уже 357 человек.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

15.03.2018 08:18
Filin

И где они там переходят трассу и зачем, ежели остановки тридцать третьего внутри поселка? Это, конечно, не значит, что автобус не нужен.

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15.03.2018 08:27
- гость -

И где они там переходят трассу и зачем, ежели остановки тридцать третьего внутри поселка?

видать яжематери детей толкают на остановку на Змеиногорском.

0  0
15.03.2018 08:30
- гость -

А чего вы разнылись? Захотелось вам себя почувствовать плантаторами на 5-ти сотках, так сидите и не возникайте. Если вы по бестолковости думалки считали, что вам там кто-то школу с садиком забубенит, то это говорит только о вашей глупости и ни о чем более.

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