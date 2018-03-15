Жители барнаульского поселка Сибирская Долина создали в Сети петицию, содержащую обращение к властям с просьбой предоcтавить автобусы для школьников. Дело в том, что учебных заведений в самом поселке нет, а добираться за несколько километров — в Бельмесево или на Южный не у всех есть возможность, к тому же это небезопасно для самих учеников.
Как пишет на сайте change.org автор документа Диана Заварзина, между СНТ "Прогресс" и поселком Бельмесево вдоль федеральной трассы расположен обширный микрорайон малоэтажной застройки Сибирская Долина. По архитектурно-планировочному решению он должен быть автономным и включать в себя, в числе прочего, здания школы и детского сада. Однако это до сих пор не воплощено и даже не внесено в генеральный план застройки территории.
На сегодняшний день численность детей проживающих в Сибирской Долине в возрасте до 18 лет составляет 843 человека, из них 261 – это школьники. Большинство участков в поселке до сих пор не распродано, земля для строительства школы и детского сада – частная собственность. Становится понятно, что строительство соцобъектов – дело не ближайших лет.
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На сегодняшний день остро стоит проблема прибытия детей школьного возраста в общеобразовательные школы, расположенные в поселке Бельмесево и поселке Южный. С 2017 года территориально микрорайон Сибирская Долина относится к СОШ № 63, расположенной в поселке Южный. Проблема с подвозом детей обострилась в связи с резким увеличением числа школьников, обучающихся в школах поселка Южный. Школа № 63 находится на удалении более 7 км от Сибирской Долины. Из микрорайона в этой школе обучается 13 человек, в школе № 76 – еще 60 человек, в гимназии № 5 — 70 человек, все три школы находятся на Южном в шаговой доступности друг от друга. Плюс СОШ № 94, расположенную в поселке Бельмесево, посещает 10 детей и это при условии отсутствия школьного автобуса и общественного транспорта.
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Более того, для того, чтобы дойти до общественного транспорта и добраться до школы дети из Сибирской долины вынуждены переходить скоростную трассу федерального значения (пешеходный переход даже не освещен). Не все семьи имеют возможность доставлять детей в школу на личных автомобилях, в микрорайоне хватает многодетных и нуждающихся семей, так как нередко дом приобретали по программе "Молодая семья" и с использованием материнского капитала.
"Просим выделить транспорт для обеспечения безопасного и своевременного подвоза к школам детей, проживающих в Сибирской Долине до Южного, Бельмесево с обязательными остановками у школ № 94, 76, 63 и гимназии №5", — говорится в обращении.
Добавим, под петицией за полсуток подписались уже 357 человек.
Комментарии
И где они там переходят трассу и зачем, ежели остановки тридцать третьего внутри поселка? Это, конечно, не значит, что автобус не нужен.
И где они там переходят трассу и зачем, ежели остановки тридцать третьего внутри поселка?
видать яжематери детей толкают на остановку на Змеиногорском.
А чего вы разнылись? Захотелось вам себя почувствовать плантаторами на 5-ти сотках, так сидите и не возникайте. Если вы по бестолковости думалки считали, что вам там кто-то школу с садиком забубенит, то это говорит только о вашей глупости и ни о чем более.
у меня ребенок ходит в школу через три дороги переходит оживленные, надо срочно тоже петицию создать что бы предоставили школьный автобус. Прежде чем силиться не понятно где, надо подумать головой, большинство людей сейчас абсолютно не думают наперед.
6 июня 2013 год. Обещания Путина:
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Мы также по результатам проекта МРСО обеспечим все базовые сельские школы, в которых учатся дети из других посёлков, транспортными средствами, и подвоз будет обеспечен каждому ребёнку. У нас есть определённые нормы: для детей, которые учатся в начальной школе, если расстояние более двух километров, а для основной (старшей) школы более четырёх километров – будет обязательно обеспечение транспортным средством.
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